在大航海中冒险的不仅是水手，也包括四处“旅行”的植物

《改变人类历史的植物》，[葡]若泽·爱德华多·门德斯·费朗著，时征译，商务印书馆2022年1月出版，定价：108元■刘永谋小时候翻《诗经》，读到“南有乔木，不可休思”，曾想过一个奇怪的问题：既然乔木这么好，为什么不在自家门口种一棵呢？初中学了一点生物学、地理学知识，知道不是什么植物都能在家门口种活，每种植物有适合生长的自然环境。所以植物要离开原产地，到其他地方“旅行”，并不是容易的事情。而且，在此过程中，原产植物经过人工选育和杂交，形态会逐渐发生改变。再后来，知道身边许多常见植物，比如玉米、土豆、红薯、西红柿、葫芦、花生和西瓜等，故乡都不是中国，是在漫长的历史中，从其他地方逐渐传播来的，却改变了中国人的生活面貌。电视上的古装片，剧中人物吃的蔬菜和现代一样，细究起来是不对的。尤其是大航海时代开始之后，为了避免漫长航行中水手因为缺乏维生素导致坏血病，船队会在沿途荒岛种植各种蔬果，作为新鲜食物的储备之用，这加快了各大洲原产植物的交换和共享。不过，植物“旅行”更大的动力，来自于经济利益的驱动，比如欧洲人对昂贵东方香料的追求以及农业生产的需要，又如18世纪欧洲饥荒让来自南美的土豆被广泛种植。植物…