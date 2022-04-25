【马来西亚‧云顶】云顶天城世界大开门户，无障碍设施先玩为快 ！ 副刊 旅游 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines

云顶天城世界主题乐园（Genting SkyWorlds Theme Park）终于在万众期待下开幕了！对于主题乐园爱好者来说，怎能不去一探究竟呢？ 然而突发的意外，让我们也有了与众不同的体验，挖掘出这个主题乐园的隐藏“技能”，令人惊喜不已！ ADVERTISEMENT 到底这个隐藏“技能”是什么呢？ ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT 3月的某个周六，我和摄影冰冰共车前往坐落于海拔6000呎高原上的云顶天城世界主题乐园。 早上10时45分，乐园门口已经聚集人潮，男女老幼脸上都挂着兴奋、激动的神情，等着11时开园入场。 这个占地26英亩，由9个或科幻或梦幻的“世界”构筑成的微型宇宙，设有26个游乐设施和景点。 ADVERTISEMENT 你可以在烈日当空中午时分，到里约大冒险体验巴西的热情、加州沙漠和雄鹰峰的热烈；也能在寒风吹拂的午后时分，“穿越”到冰川时代偶遇猛犸象；或者走在美国中央公园大道上欣赏喷泉表演；精致可爱的森林幻境和机器人城；末日科技感十足的仙女座基地及自由之路，让人即便不出国门亦能感受到异国情调，不搭时光机亦可看到古代未来的景致。 正当我们蓄势待发，准…