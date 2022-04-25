国办：规划建设一批中国特色市内免税店 免税店旅游_手机网易网

国办：规划建设一批中国特色市内免税店 新华社 2022-04-25 17:13:18 0 人跟贴 新华社北京4月25日消息，国务院办公厅日前印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，协同发力、远近兼顾，综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，《意见》按照目标导向和问题导向相结合、短期支持和中长期促进相兼顾的要求，提出了五方面二十项重点举措。一是应对疫情影响，促进消费有序恢复发展。围绕保市场主体加大助企纾困力度，做好基本消费品保供稳价，创新消费业态和模式。二是全面创新提质，着力稳住消费基本盘。积极推进实物消费提质升级，加力促进健康养老托育等服务消费，持续拓展文化和 旅游 消费，大力发展绿色消费，充分挖掘县乡消费潜力。三是完善支撑体系，不断增强消费发展综合能力。推进消费平台健康持续发展，加快健全消费品流通体系，增加就业收入提高消费能力，合理增加公共消费。…