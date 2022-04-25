河南鼓励各地多建人才公寓 明确本科生不超70m²，需配齐生活必需设施_财报网_中国财经时报网

“安居”才能“乐业”，居住问题是青年人才最基本的需求，也是人才服务最重要的切入点和着力点。日前，河南省住房和城乡建设厅、河南省发展和改革委员会等四部门联合印发《河南省关于发展人才公寓的意见》（以下简称《意见》），提出了多项措施，鼓励各地加快人才公寓建设。其中，《意见》明确，向全日制硕士研究生和全日制本科生青年人才提供建筑面积不超过70平方米的人才公寓，生活必需设施配备齐全，并且，人才公寓租金要低于同地段同品质市场租赁住房租金。 （资料图片。 大象新闻记者 沈翔/摄） 本科和硕士生标准不超70㎡ 博士生标准不超90㎡ 人才公寓是指专门为优秀人才特别是青年拔尖人才在豫就业、创业提供的过渡性租赁住房。《意见》指出，各地要根据人才分类分层级建设人才公寓，支持向全日制博士研究生青年人才提供建筑面积不超过90平方米的人才公寓，向全日制硕士研究生和全日制本科生青年人才提供建筑面积不超过70平方米的人才公寓。 据悉，《意见》明确，人才公寓的建设，要按照成品住宅设计建设，生活必需设施配备齐全，满足基本租住需求。对高端人才住房需求，可采用"一事一议"方式解决。 事实上，在该《意见》出台之前，河南多地已在加…