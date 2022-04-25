最新资讯 鸿荣源博誉府二期户型图出炉、前海首个城市更新项目公示界面新闻

01.最小85平3房，龙华鸿荣源博誉府二期户型图出炉 4月24日，龙华鸿荣源博誉府二期户型图出炉，户型为建筑面积约85-126平方米3-4房，带装修。目前样板房已经开放。 2021年11月，鸿荣源博誉府一期开盘，推772套房源，建面约94-143平方米的3-4房，备案均价7.58万元/平方米，最低单价6.7万元/平方米，最高单价8.2万元/平方米（均为精装交付）。 项目位于龙华民治街道梅龙路与民兴路交汇处的东南侧。西向毗邻深圳北站商务中心及红山商住片区，与龙华知名的莱蒙水榭春天、绿景1866、金亨利等住宅社区项目隔路相邻；东向则是民治传统的商业中心，拥有大量的居住群体及多元化的商业配套。 根据初始规划，宝山工业区更新单元用地面积8.40万平方米，拆除用地面积8.37万平方米，开发建设用地面积5.32万平方米，开发建设用地计容积率建筑面积为35.3万平方米，其中，住宅计容建面约20万平方米，含保障性住房5780平方米；商业、办公及旅馆业建筑约14万平方米。 图片来源：家在深圳 02.前海首个城市更新公示，建面7.2万平，建商业+旅馆+商务公寓 4月25日，据深圳商报消息，前海合作区十九开…