旅游 安徽部署“五一”端午旅游工作_TOM旅游

4月22日，安徽省文化和旅游厅召开全省文化和旅游市场管理（行政审批） 电视电话会议 ，部署“五一”、端午假日旅游工作。王靖副厅长出席并讲话。 会议总结了去年以来全省文化旅游市场管理和行政审批工作，围绕落实安徽省委省政府、文化和旅游部部署，对照全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会精神和“一改两为五做到”要求，对今年工作进行重点安排，针对劳动节、 端午节假日工作 提出具体要求。 合肥市、滁州市、安庆市、池州市做大会交流。 会议指出，全省文化和旅游系统广大干部职工讲政治听指挥，统筹疫情防控和行业发展，积极为企纾困解难，优化审批服务和管理方式， 文明旅游 、信用质量等工作取得新突破，行业安全连续九年获省政府表彰先进。 会议强调，全省各级文化和旅游部门要坚持目标导向，坚持统筹疫情防控和 文旅市场 恢复发展，抓主抓重、忠诚尽职，高质量完成各项工作任务。要坚持落实落细疫防措施，坚持从严从实狠抓安全，坚持为企为民纾困解难，坚持对标对表提升质量，坚持引领引导文明旅游，坚持依法监管服务并重，拉高标杆、奋勇争先，推动全省文化和旅游市场管理和行政审批工作再上新台阶，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 安徽…