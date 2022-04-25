上海2022年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月19日，旭辉瓴寓携手宁波城投置业有限公司（以下简称"宁波城投置业"）竞得宁波鄞州区GX01-01-17（高新区）地块，地块性质为保障性租赁用地，是旭辉瓴寓继上海市松江区工业区科技园区新城C01-14B-02/C01-14B-09号地块、南京市建邺区河西南G116地块联合拍得的第四幅租赁用地，也为旭辉瓴寓租赁社区的全国化布局再下一城！



地块航拍图

该地块位于宁波主城区鄞州区高新区板块，为区域内唯一保障性租赁用地，占地面积17696㎡，距离宁波新CBD东部新城约2.5km，地铁1站即达宁波国际会展中心，地理位置优越。建成后将为来甬新市民、青年人提供逾800套高品质保障性租赁住房。项目由旭辉瓴寓整体操盘，负责从规划、筹建、运营到退出的全过程管控。

"加快发展保障性租赁住房"是党中央、国务院为缓解新市民、青年人住房困难作出的重要决策部署，也是"十四五"时期住房建设的重点任务。宁波市作为国内率先实施住房保障工作的城市之一，2022年2月出台了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》对宁波保障性租赁住房的筹建计划、建设标准、区域布局、保障对象、租金标准以及支持政策等方面进行了明确，并提出"十四五"期间，全市要建设筹集保障性租赁住房 21.3万套（间）。

合作方宁波城投置业成立于2006年，是由宁波城建投资控股有限公司全资控股的国有房地产开发企业，建造了宁波大批新区、旧城改造项目和公共建筑项目，为城市建筑形态和居住品质的改善发挥了中坚作用。深谙发展保障性租赁住房是实现城市美好生活的重点民生工程，宁波城投置业积极投入到保障性租赁住房建设工作，以实际行动帮助更多新市民、青年人实现"住有所居"的愿景。

2020年，宁波的省外流入人口数量为314万，占全部常住人口的33.4%，每3个人中就有1人是从省外来甬的新宁波人，宁波租赁市场需求量巨大。"住有所居"只是解决职住平衡的第一步，要实现租赁产业健康可持续发展，人才真正"居有所安"还需专业运营的加持。旭辉瓴寓作为行业内最早布局大型租赁社区业务，且首家实现"投融建管退"资管全周期跑通的企业，目前全国在运营及自持大型租赁社区项目多达30余个，覆盖北京、上海、南京、杭州、扬州等多个核心城市，开创了全新的租住生活方式。

城市振兴发展，动力在创新，核心在人才。旭辉瓴寓凭借"精准的客户研究能力"、"专业的产品研发能力"、"领先的数据技术能力"及"精细的运营增值能力"四大核心竞争力，已为超30万客户带去了高质量的租住体验，并积极投身于全国保障性租赁住房建设。此次与宁波城投置业的成功摘地标志着又一租赁社区标杆项目诞生，将为在甬新市民、青年人提供创新租赁选择，推进新城区域的产城融合，为宁波发展筑牢有力基石。

旭辉瓴寓积极投身宁波保障性租赁住房建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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