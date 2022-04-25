营收涨幅24% 大华股份的智慧物联之路愈发稳健

杭州2022年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月22日晚，大华股份发布2021年年度报告，公司实现营业收入328.35亿元，比上年同期增长24.07%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润31.03亿元，比上年同期增13.47%。

从财报中不难看出，完成从安防龙头到以视频为核心的智慧物联解决方案供应商和运营服务商的战略定位切换后，大华股份的数智化之路走得愈发稳健。

2021年10月份，大华股份召开了一场级别颇高的战略发布会，发布了全新的 Dahua Think# 战略，对公司的战略定位做了十分具体且明确的阐释——聚焦城市、企业两大业务战略，坚定AloT、物联数智平台两大技术战略，夯实全感知、全智能、全连接、全计算、全生态"五全"数智能力基座，释放智慧物联价值，聚联合作伙伴，打造共建、共赢、共生的智慧物联生态共同体，赋能城市数字化创新与企业数智化转型，助力经济社会可持续、绿色、高质量发展。

发布会上，大华股份董事长傅利泉表示，"数智化已经成为时代的主旋律，从城市到企业，在智慧物联领域，传统行业的天花板正在不断打开。未来，大华将继续坚持创新驱动，持续提升核心关键技术的自主领先，构建共建共享的智慧物联新生态，全面推进城市与企业管理决策的科学化、精准化、高效化，助力经济社会高质量发展。"

显然大华已经做好准备，在智慧物联、数字产业化和产业数字化的赛道上一路狂奔。

2022年3月，距离战略发布会仅半年，大华股份又举办了一场"云联万物 数智未来"高峰论坛。这场高峰论坛，作为Dahua Think# 战略的延续，在进行产业思想交流碰撞的同时，也让市场更全面地了解到了数智时代大华的转变和它的实力与底气。

据高峰论坛发布的消息，新战略发布以来，大华以业务为牵引，深化技术与业务融合，不断丰富智慧物联核心能力，来支撑数字化转型目标。核心AIoT与物联数智两大技术战略与业务更加深度的融合。大华股份城市和企业两大业务已经拥有500多个面向各行业的数智化解决方案、8000多个细分场景方案、30000多个数字化终端产品，为城市交通、民生、应急、建筑、能源、教育、制造、农业等几十个行业提供丰富的数智化转型升级服务。

从城市到企业，从HoC城市之心到Dahua Think #战略落地，大华业务战略的转向，企业业务的崛起，成为高峰论坛上的又一亮点。

大华股份执行总裁张兴明在论坛上曾表示："与城市业务不同的是企业的特异性需求更为明显，很难形成标准化的解决方案。为了解决不同行业、不同类型企业的切实痛点，公司围绕着"优化安全体系，提升生产效率，辅助经营管理"三大核心业务定位，经过3年多的大力投入和发展，摸索出了一套切实可行的方法。" 这或许正是大华企业业务获得长足发展的根源。

数字化转型浪潮下，大华股份企业业务取得快速发展。据大华2021年财报显示，企业业务实现营收86.22亿元，同比增长27.61%。

综合来看，大华在城市业务和企业业务方面都取得了长足的进步，积极开拓更多新兴领域的业务疆土；同时，也在原有的基础能力之外，不断打破舒适圈，拓宽自身的能力边界，成为数字化转型大军中的重要参与者。

如果说基于创新驱动硬实力和核心价值观的软实力是大华参与数字化转型赛道的底气所在，那么，合作、共赢，打造全生态布局则是大华未来加速赋能全社会数字化转型的重要手段。

就在财报发布前几天，大华股份发布公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核。本次非公开发行股票2.89亿股、募资不超过51亿元。募集资金将用于"智慧物联解决方案研发及产业化项目"、"杭州智能制造基地二期建设项目"、"西安研发中心建设项目"、"大华股份西南研发中心新建项目"以及补充流动资金。

业内普遍认为，大华将此次定增用于研发中心、制造基地以及智慧物联解决方案研发及产业化项目，有利于保持技术优势，提高研发能力及效率，实现扩产降本，进一步深化企业数智赋能实力。

据某证券机构研报，2020年，中国移动政企客户总数达到1384万家，有线宽带客户数达到2.1亿户，物联网智能连接数达到8.7亿个。另据中国移动2022年一季度财报显示，其政企市场一体推进"网+云+DICT"规模拓展，DICT收入237亿元，同比增长50.9%，保持强劲增收动能。大华股份与中国移动在核心物联网技术和客户群体有很多共同领域，此次达成合作，将有利于双方形成长期战略互补，业务拓展获得战略支撑与商务协同，同时深化数字化浪潮中的生态协同作用，符合长期战略意义。

中移物联党委委员、副总经理刘春阳出席大华股份高峰论坛时就曾表示，大华众多硬件终端产品已经或者正在融入移动相关解决方案，并同步开展新产品、新技术的联合研发。在视频相关平台上，双方已完成八个省份的千里眼二级平台建设工作；在云视讯领域，联合研发视频会议终端产品，并完成多个行业解决方案和智能会议相关产品配套开发；在消防领域，双方在软件、终端、项目上全面合作，基于大华全套智能消防设备深度定制，构建全天候、全方位的安消一体化产品。未来，基于双方发展战略，通过双方合作的不断升级，将更好地为行业发展赋智赋能，助推千行百业数字化转型。

数字技术不断拓展产业发展边界，驱动着经济社会发生翻天覆地的变化，在这个过程中，智慧物联企业与合作伙伴一起构建全面生态合作共同体，不失为在数字化之路上保持领先的关键手段。随着大华股份Dahua Think#战略和深化高质量发展的持续推进，中国移动的强势加入必将激发企业的内生动力，双方将携手并进，以全新姿态踏上数智化发展的新征程，共同推动数字经济的建设与发展。

营收涨幅24% 大华股份的智慧物联之路愈发稳健 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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