持续打造新一代美味健康理念巧克力

上海2022年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，享有盛誉的世界品质评鉴大会Monde Selection公布了其2022年品质奖项评选结果，每日黑巧的三款经典产品 — 醇萃黑巧（原味），燕麦奶黑巧（麦香原味）和666幸运黑巧系列经过了国际评审专家团的多维度评鉴，包括口感、香气、风味、质地、产品外观等，最终凭借高品质黑巧克力和优秀可可风味，斩获世界品质评鉴大会三项金奖殊荣。



每日黑巧醇萃黑巧系列-原味黑巧克力荣获2022 Monde Selection世界品质评鉴大会金奖

评审团点评："一款精心制作、形状精美的黑巧克力，带有恰到好处的苦味。"

"初闻时可可香气浓郁，并带有轻微的酸度。一些专家甚至在巧克力香气中发现了令人愉悦的花香。这款黑巧的质地非常脆，牙齿咀嚼时愉悦爽脆。在口感上，这款产品带来了极为强烈的味觉体验，初尝浓郁微苦，其后感受到更深入的味觉层次。可可的均衡酸度为整个产品注入新鲜口感。可可回味持久且富含口味层次，没有油腻感。"



每日黑巧燕麦奶黑巧系列-麦香原味荣获2022 Monde Selection世界品质评鉴大会金奖

评审团点评："一款0添加白砂糖、富含膳食纤维的巧克力，具有优异的可可风味。"

"就嗅觉特征而言，可以闻到巧克力的典型香气，部分评委还在这款巧克力中发现了令人愉悦的细微酸味。就其质地而言，这种巧克力几乎没有乳脂口感，但拥有良好的松脆口感。相较于传统牛奶巧克力，这款燕麦奶黑巧克力的味道略苦。产品降低了甜味，但保留浓郁的谷物香气，轻烤燕麦香在回味中定下了基调。"



每日黑巧666幸运黑巧系列荣获2022 Monde Selection世界品质评鉴大会金奖

评审团点评："源自单一可可产地的四款精品巧克力，麦芽糖醇提供了优质的甜味。"

"四款66.6%总可可固形物含量黑巧组成的礼盒，原料可可豆分别源自四个产地：马达加斯加、洪都拉斯、厄瓜多尔和多米尼加。巧克力小方块独立包装，装在精美的彩色礼盒中，盒子上详细说明了每种可可产区的芳香特征。

马达加斯加产区可可豆：该产区可可豆制成的巧克力色泽为偏红的深棕色，与其他巧克力区别开来。此外，它的香味也更具果味。质地方面，这款巧克力偏脆，轻微的酸度为品尝注入很好的新鲜口感。

洪都拉斯产区可可豆：该产区可可豆制成的巧克力呈深棕色，散发出较苦的可可香气，味蕾感受到这种美妙的苦味，并在舌尖上久久萦绕。

厄瓜多尔产区可可豆：该产区可可豆制成的巧克力与礼盒中其他巧克力一样呈均匀深棕色，散发出非常平衡的可可香气。品尝时，甜味和苦味达到惊人的平衡，并且回味持久。

多米尼加产区可可豆：该产区可可豆制成的巧克力嗅觉表达更加低调，可可苦味极为突出，其美妙的强度可在口中长久回味。"

每日黑巧今年首次参选即荣获Monde Selection世界品质评鉴大会颁发的3项品质金奖，表明其致力于为消费者提供优质产品的承诺。Monde Selection总裁Dimitri Delloye先生说："祝贺Landbase Co., Ltd（每日黑巧所属公司）取得的非凡成就，获得此项大奖表明获奖产品的质量已经能符合评审团严苛的评鉴标准。"

历史悠久的品质评鉴权威机构Monde Selection

Monde Selection品质评鉴机构创立于比利时，自1961年以来一直致力于消费品的质量评鉴，该机构已成为基于感官评测和科学参数对消费品质量进行评量的历史最悠久的知名权威机构之一。超过80位国际专家以完全独立的方式对产品进行360°的质量评估。

每件产品都依据多项参数指标进行单独的品尝和测试，这些参数都是根据产品的类别和消费者的期望经过精心挑选后确定的。达到评审组期望的产品将获得享有盛誉的品质奖章，该奖章为消费者在购买过程中提供指引并使其放心购买。

美味的新一代健康理念巧克力

创立于2019年的每日黑巧选择欧洲先进的瑞士巧克力工厂，并运用全球供应链资源开发新一代健康理念巧克力。目前旗下包含牛奶黑巧系列、燕麦奶黑巧系列、666幸运黑巧系列与醇萃黑巧系列的四大黑巧产品矩阵，总可可固形物含量（巧克力部分）分别为48%、52%、66.6%和98%，坚持0添加白砂糖的配方，由浅入深，多方位满足消费者对于巧克力口感与芳香的不同选择。

每日黑巧秉持“CHOCOLATE MAKES EVERY DAY BETTER”的品牌理念，专注黑巧克力健康与环保可持续方向的创新，致力于为消费者带来每日享用的兼具健康与美味理念的黑巧克力。

每日黑巧斩获Monde Selection世界品质评鉴大会三项金奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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