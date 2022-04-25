海峡旅博会、国际休博会延至8月在厦门举办 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月25日讯 今天， 海峡旅游博览会组委会、中国（厦门）国际休闲旅游博览会组委会（以下简称“组委会”）对外宣布：原定2022年5月20日至22日的第十八届海峡旅游博览会和第八届中国（厦门）国际休闲旅游博览会将延期至2022年8月12日至14日在厦门国际会展中心举办。 组委会在文件中 表示， 当前，全国多地频发疫情，为落实国家及厦门市疫情防控工作要求，为切实保障各位展商、合作伙伴、广大业界同仁以及媒体和观众朋友的身体健康、出行安全与参展效果，组委会慎重决定后作出此决定。 据了解， 海峡旅游博览会举办十七年来，始终秉持“融合发展、合作共赢”的主题，助力推进海峡两岸及港澳地区旅游业界交流合作。中国（厦门）国际休闲旅游博览会举办七年来，致力于打造旅游资源展示与宣传的重要窗口，提供休闲旅游产品线上线下一站式采购交易平台，汇聚重要专业买家，推动市场互联互通，也为广大市民游客提供“旅游特卖惠，就在厦门旅博会”旅游采购的嘉年华。 组委会还表示，因展会调整带来的不便，我们深表歉意，衷心感谢您的理解和支持。期待2022年8月12日至14日与您相约厦门，共襄盛举。（伍策 一丁） 编辑：阳