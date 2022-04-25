杭州隐瞒行程母女被捕？官方回应：不实信息 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

近日，有网友称从上海到杭州的阳性母女被逮捕了。4月25日凌晨，杭州“上城发布”发布公告：4月23日，关于“来福士阳性母女今日被正式逮捕”的图片和视频信息在网上流传，经官方核实，系不实信息。该母女尚在隔离，案件正在进一步办理中。 疫情防控期间，请大家做好自我防护，不信谣不传谣，一切以官方发布为准。 浙江疫情最新情况 昨日新增本土13＋19例 据健康浙江消息，4月24日0－24时，11个市报告新增确诊病例14例。其中境外输入病例1例（之前境外输入的无症状感染者转为确诊病例）；本土病例13例（杭州市12例，宁波市1例），含12例由无症状感染者转为确诊病例（杭州市）。 当日新增治愈出院病例9例，解除医学观察的密切接触者1519人。 11个市报告新增无症状感染者20例。其中境外输入1例（中国香港输入）；本土19例（杭州市14例，金华市5例）。 截至24日24时，全省累计报告确诊病例2998例。其中境外输入病例591例；本土病例2407例。 义乌今日发现1例新冠病毒阳性感染者 2022年4月25日5时5分，义乌市发现1例新冠病毒初筛阳性感染者，经复核结果为阳性。 该感染者李某，女，现住义乌市稠江街…