北京新增29例本土感染者 两起疫情因聚餐引发 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

4月25日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第314场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，4月24日16时至25日16时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者29例，均为确诊病例；朝阳区20例、房山区3例、昌平区2例、丰台区2例、西城区1例、延庆区1例。 感染者详情 感染者180、181、183： 三人为亲戚关系，现住朝阳区三间房乡艺水芳园小区3号楼。感染者183曾于4月16日、19日到感染者163家中维修，4月23日作为密切接触者与感染者180、181进行居家隔离，4月24日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。 感染者182： 现住朝阳区潘家园街道潘家园东里12号楼。4月19日与感染者139、142一同参加京郊老年旅游团。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，4月24日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。 感染者184： 为感染者173的妻子，现住址与感染者173相同。4月22日感染者145曾到其东城区家中维修房屋。4月23日作为密切接触者进行集中隔离，…