女星住酒店难忘经历！TVB花旦半夜被叫醒以为撞鬼钟嘉欣tvb嘉欣酒店lisa_手机网易网

疫情前艺人经常飞往世界各地工作， 酒店 可说是他们第二个「家」，未知他们在酒店又有甚麽难忘经历？ 钟嘉欣 婚后长居加拿大，疫情前因工作而经常当「空中飞人」；不过因疫情关系， 嘉欣 去年底回港出席台庆颁奖礼后，已扬言短期内不会返港，专心于加国照顾家人，并将迎接第三胎。 过往经常出外工作的嘉欣，回想起多年前在酒店发生一件「恐怖」的趣事。她说︰「虽然我成日住酒店，但还是好害怕一个人住一间房，所以每次都会同经理人住同一间房，或者相连房。有次我熟睡着，睡到不知醒，经理人就在我耳边细细声同我讲『嘉欣，快点起身喇。』哗！我擘大眼的时候就好像见鬼一样。」嘉欣续急急解释︰「经理人当时其实已化好妆，但我肯定当时我发噩梦，所以那刻被人嘈醒好自然会大叫。现在想起觉得好好笑，亦可以讲是住酒店遇过最有趣的事。」 练美娟︰日本情侣酒店儿童适宜 说到最难忘的住酒店经验，练美娟（娟姐）不假思索表示是日本的情侣酒店，她说︰「香港会叫时钟酒店，但那边的『时钟酒店』是一家大细、老人家都会去住，还有老人同早场优惠。其实这类酒店不只关于sex（性），简直是千奇百趣，有豪华大屋，还有室内滑梯、攀石场同埋旋转床，直情冲击我五官！根本…