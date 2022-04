三言财经 4月26日消息,今日 俞敏洪 在其个人公众号发文,谈及过去一周的工作和生活。他表示自己依然每天到 新东方 上班,未来一段时间将不断动态调整工作方向和经营方针。 俞敏洪还透露,新东方三年前曾买下一个 酒店 作为内部老师和管理者的培训场地,这个酒店叫“新东方上都首府酒店”,本来是不对外的,后来新东方业务压缩,也开始接待散客。俞敏洪称该酒店还在冬奥会期间成了冬奥会的专用酒店。 不过俞敏洪也表示现在宾馆已经解封,继续对外营业,希望更多人可以去看看。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos