15:33 【 五一小长假 期间 甘肃 继续暂停跨省团队 旅游 】财联社4月26日电,甘肃省政府新闻办26日下午举行2022年甘肃省新冠肺炎疫情防控(第三十场)新闻发布会。据通报,今年五一小长假期间,甘肃省将继续暂停跨省团队旅游及"机票+酒店"业务,暂停跨省 自驾游 、 自由行 旅游业务。