上海3岁男孩双重国籍，餐厅吃饭被砸死，家属索赔632万，法院判了用餐点餐宾馆

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 小孩的天性便是好玩好动的，而在餐厅用餐期间，有时也可以看到一些孩子在餐厅嬉笑打闹的场景，这一幕看似寻常，但其中却存在着一定的安全风险。在2013年的上海静安区，便因此发生了一起生命权纠纷的案件。 在上海的陈女士和其丈夫在积累了一定的资源后，用一处房产作为抵押向银行借了一笔贷款后，购置了一处门面，准备 当作 餐厅经营。而在4月的一天，他们的一位朋友询问起他们经营的餐厅的近况，当时两人刚刚将餐厅装修，而相关证件还未落实，所以餐厅还没有开张营业。 当时他们的朋友表示，他有一个土耳其的朋友近期准备离开上海，为了送别这位朋友，他想租借陈女士的餐厅一天。同时表示，他们每人会向陈女士支付几百元，作为使用陈女士餐厅的费用。陈女士和丈夫在考虑之后，便将尚未营业的餐厅借给他们使用。 15日晚上八时左右，一对来自土耳其的夫妇带着他们的一儿一女两个孩子来到了餐厅，这对夫妇在上海工作，为了送别友人租下了这家餐厅。随后他们表示陈女士只需要为他们上几道简单的菜就可以了，并不需要提供任何服务，所以餐厅的服务人员并没有过多的停留在这处房间内，上完菜之后便没有再去打扰客户…