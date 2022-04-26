河南：发展人才公寓 从土地、税费及资金等方面给予政策支持_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

观点网讯： 近日，据河南共青团综合自河南政府网、大河网、河南发布，河南省住房和城乡建设厅等四部门联合印发《河南省关于发展人才公寓的意见》。 观点新媒体了解到，《意见》指出，各地要根据人才分类分层级建设人才公寓，支持向全日制博士研究生青年人才提供建筑面积不超过90平方米的人才公寓，向全日制硕士研究生和全日制本科生青年人才提供建筑面积不超过70平方米的人才公寓。对高端人才住房需求，可采用一事一议方式解决。 据省住建厅住房保障处有关负责人介绍，根据省政府的工作部署，河南省计划开工建设5万套青年人才公寓，由省直和郑州市各承建2.5万套，郑州市青年人才公寓市本级承建1万套。近年来郑州市大力发展青年友好型城市建设，高水平打造青年人才安居工程，利用2年时间建设40万套高品质人才公寓。 《意见》明确，人才公寓的供应对象为在本市无住房的各类人才，按照不同层次享受相应的住房面积标准。租金应低于同地段同品质市场租赁住房租金，具体标准由城市人民政府按照租户可承受、运营可持续的原则确定。 人才安居补贴采取租房补贴和安家补贴两种方式实施，具体补贴标准和补贴期限由各地自行确定。 在人才公寓供给方面，《意见》鼓励各地…