“小场所”关系“大民生” 嘉祥公安开展“九小场所”安全检查

齐鲁网·闪电新闻4月26日讯 “小场所”关系“大民生”，。为进一步加强治安管理工作，加大“九小场所”安全宣传力度，严防各类安全事故的发生，创造和谐稳定的安全环境。嘉祥公安开展安全大检查，强化管理保平安。 检查中，民警对商店、饭店、旅馆、加油站等场所进行了拉网式排查，检查旅店业是否对入住旅客进行实名登记，从业人员是否定期进行核酸检测；测温设备、体温登记表是否按照规定使用登记，访客登记本是否如实登记；消防灭火器材数量和质量是否达标，紧急通道是否畅通等情况。对于发现的安全生产隐患，现场下达安全生产整改通知书，通知场所负责人于限期内完成整改，并定期回头看，确保安全生产隐患整改到位。检查过程中，工作人员不落一户、不落一处，对九小场所经营者进行安全防范提示，切实提高“九小场所”经营者的安全防范意识。 检查期间，民警还督促各“九小场所”经营单位切实做好人员登记、消毒防疫和日常监管工作，进一步加强应急值守，严格落实疫情防控主体责任，确保“九小场所”疫情防控工作落到实处。各个场所的出入口严格落实扫码、测温、戴口罩，经营场所要及时通风、特别是对重点部位要随时进行消杀。同时，工作人员及时做好经营业主和居民群…