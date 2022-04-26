上海2022年4月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在后疫情时代，全球劳动力市场遭遇巨大冲击。疫情发展的不确定性也将在很长时间内对企业的劳动力管理产生广泛影响。随着“人口红利”逐渐向“人才红利”转变，我国进入由工业经济向数字经济大踏步迈进的关键时期，经济社会数字化转型成为大势所趋，劳动力管理数字化及效能提升也成为企业的重要命题。

2022年4月25日，劳勤成功举办了线上新品发布会，正式发布了智能排班2.0 产品。作为深耕劳动力管理领域20余年的的专业服务商，劳勤对劳动力管理数字化及效能提升有着深刻的见解。本次发布的新一代智能排班2.0是基于WTS4.0平台的核心模块功能和员工体验的全面升级。劳勤将通过劳动力排程、劳动力管培、工时与考勤、劳动力洞察四大核心SaaS模块帮助用户全方位赋能劳动力效益。

从对工时控制的固定班次到管理颗粒度更精细化，再到更加智能化的自动生成排班，从单一业态到连锁全业态，劳勤通过行业经验沉淀及功能不断迭代开发，全新的智能排班2.0支持企业用户更多的实际业务需求，在产品功能、平台能力、智能算法、应用模板、使用体验、可视化等方面都有了显著增强。并突破业态限制，可在多行业、多区域帮助更多的企业用户用数据驱动业务，用智能驱动决策，进一步激发企业劳动力效能提升。

以业务为驱动，智能排班2.0为企业管理决策赋“智”

在企业日常管理过程中，排班是响应企业运营对劳动力应用调度最直接的手段，排班是否合理直接决定了企业劳动力应用人效的高低。传统企业排班完全依赖管理人员经验，排班的合理性有待考量。并且存在着优秀人才少，排班耗时长、过程不透明、时间不合规，人效低成本高、员工体验差等问题。而传统的排班软件功能单一，缺少人工智能算法技术的应用及对业务数据的深度挖掘分析，只能简单将排班线上化，并不能完全满足企业运营和人效提升的需求。

劳勤智能排班2.0是赋能企业做出最佳管理决策的数智化产品。劳勤从企业劳动力管理的多项维度进行分析，不断打磨，最终打造出以业务为驱动的智能排班2.0，涵盖业务预测、任务管理、人力预测、智能排班、人力站位、技能管理、人效评估等多种功能模块。通过历史数据链接全方位关联因素（如环境、天气、地理位置、人流量等因素），结合业务预测、任务管理和企业人才数据库，建立标准的管理流程、分解出标准的动作、定义标准时间工时。以人的技能、性格、日常效率和时间偏好、新老搭配等设置标签一键智能生成排班计划，使排班过程更加科技化、智能化。

智能排班2.0内置强大的AI算法，集成了运筹学算法、资源规划算法、规则引擎、智能机器学习模型等技术，搭配以劳勤核心技术研发的WorkSaaS2.0云底座，超高的性能可以在10分钟内自动完成5000家门店的一周的排班计划。为企业提供高效的智能化排程模型预测与合规预警，极大提高了各级管理者的使用体验，合理合规，也在最大程度上满足了员工和企业双向的满意度和劳动力效能提升。并且，劳勤还会对经营预测偏差和工时预测偏差进行对比分析，并进行流程优化、人效标准优化、任务安排优化，帮助企业找到未来如何提升规范性、合理性和员工效能，数字化赋能企业管理决策。

数字化赋能人效提升，引领劳动力管理新风向

劳勤CEO汪友宝先生表示：“面对数字经济时代的到来，企业需要通过数字化转型拥抱新机遇。在新形势下，越来越多的企业都在加速自身的数字化转型。劳勤一直坚守的企业使命就是致力于把劳动力管理数字化带入行业的智能世界，本次智能排班2.0的全新发布，将通过数字化智能化的决策引擎，助力企业用户用数据驱动业务，用智能驱动决策。数字赋能人效提升，引领劳动力管理的新风向。”

劳勤深耕劳动力管理领域20余年，已为近1000家企业客户、500多家大型企业、超过400万提供了卓越的劳动力管理数字化产品与服务。经过多年的努力与积累，劳勤已成为劳动力管理数字化领域的领先企业。劳勤始终以客户成功为导向，通过多年对客户需求、业务场景的深入挖掘及对未来劳动力市场的洞察，不断提升自主创新能力，已研究开发出多项劳动力管理领域前沿的核心技术和数字化产品。

未来，劳勤仍将继续围绕劳动力管理领域，在企业劳动力管理数字化、劳动力效能提升、员工体验等方向上深耕发展，通过持续的技术创新、产品创新，提升用户体验、增强行业影响力，致力于全方位赋能劳动力效益提升，助力企业劳动力管理数字化变革升级。

劳勤智能排班2.0全新发布，引领劳动力管理数字化新风向 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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