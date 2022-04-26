河南：计划开工建设5万套青年人才公寓 累计租期不超过9年_财经贝EHZ

4月25日，据河南共青团官方微信公众号发布消息称，近日，河南省住房和城乡建设厅等四部门联合印发《河南省关于发展人才公寓的意见》(以下简称《意见》)，其中提到要以保障性租赁住房为主要依托，多渠道筹集人才公寓，解决各层次人才的居住问题。 《意见》提出，各地要根据人才分类分层级建设人才公寓，支持向全日制博士研究生青年人才提供建筑面积不超过90平方米的人才公寓，向全日制硕士研究生和全日制本科生青年人才提供建筑面积不超过70平方米的人才公寓。对高端人才住房需求，可采用一事一议方式解决。 据河南省住建厅住房保障处有关负责人介绍，根据省政府的工作部署，河南省计划开工建设5万套青年人才公寓，由省直和郑州市各承建2.5万套，郑州市青年人才公寓市本级承建1万套。近年来郑州市大力发展青年友好型城市建设，高水平打造青年人才安居工程，利用2年时间建设40万套高品质人才公寓。 河南省直青年人才公寓共规划建设10个项目2.5万余套，分别选址于郑东新区龙子湖组团(晨晖苑、博学苑)、郑东新区白沙组团(文华苑)、中牟县绿博组团(广惠苑、永盛苑)、金水区科教园区(慧城苑、金科苑)、经开区(经开苑)和航空港区(航港北苑、航港…