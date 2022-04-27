今年“五一”旅游市场有哪些新变化？乡村民宿、露营自驾成为热门选择旅游五一_新浪科技_新浪网

来源：工人日报 “五一”小长假临近，《工人日报》记者近日采访发现，疫情之下，旅游场景受限，游客的旅行半径大幅缩短，但对旅行的深度和广度有了新的要求。 同程研究院相关负责人介绍说，今年“五一”假期的热门深度游目的地需要同时满足3个条件，即拥有丰富的历史或民族文化，城市及周边常住人口多，当地疫情防控形势较为稳定。 值得注意的是，新一轮疫情的变化仍会对“五一”假期旅游消费市场带来较大影响。专家提醒，假期有出行计划的游客，需随时关注出发地、目的地及途经地区的疫情防控政策变化，及时调整行程，并做好个人防护。假期各地景区将根据情况，采取预约、限流等方式进行疫情防控，游客出行前需提前查询了解相关政策，准备好健康码、行程码、核酸检测报告等相关证明，以免影响出行。 露营等户外新玩法受关注 疫情之下，人少、树多、空气好的户外空间，是人们今年“五一”出游的重要选择之一。从清明火到“五一”的露营，以及公园里随处可见的飞盘、徒步、骑行、野餐等，都成为人们周末和假期的热门玩法。 根据 百度 搜索指数，今年3月以来，“露营”搜索量增加了两倍多。 途牛 旅游网近30天预订数据显示，其多条露营私家团线路及周边露营自驾游…