四部门联合发文支持建好人才公寓 让青年人才安居乐业人才公寓租赁住房土地

来源：河南日报 4月26日，记者从省住房城乡建设厅获悉，该厅日前联合省发改委、省财政厅、省自然资源厅联合发布《河南省关于发展人才公寓的意见》（以下简称《意见》），明确了我省发展人才公寓的基础制度。 住房无忧留住人才 《意见》提出，要坚持政府主导、多方参与、市场运作、统一管理的原则，以保障性租赁住房为主要依托，多渠道筹集人才公寓，解决各层次人才的居住问题，让人才引得进、留得住、用得好。 人才公寓是指专门为优秀人才特别是青年拔尖人才在豫就业、创业提供的过渡性租赁住房。支持向全日制博士研究生青年人才提供建筑面积不超过90平方米的人才公寓，向全日制硕士研究生和全日制本科青年人才提供建筑面积不超过70平方米的人才公寓。遵循“简约、实用”的理念，按照成品住宅设计建设，生活必需设施配备齐全，满足基本租住需求，对高端人才住房需求，可采用“一事一议”方式解决。 人才公寓的供应对象为在本市无住房的各类人才，按照不同层次享受相应的住房面积标准。人才标准由组织、人社部门认定，租金应低于同地段、同品质市场租赁住房租金。具体标准由城市人民政府按照“租户可承受、运营可持续”的原则确定。人才安居补贴可采取租房补贴和安…