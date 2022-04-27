亏65亿！新东方半数门店关停，教培中心改酒店，俞敏洪：期待明天会更好俞敏洪新东方学校新东方国际教育酒店_手机网易网

中国基金报记者 姚波 “双减”转型的阵痛正在被 新东方 消化。 截至今年2月底的最新财报数据显示，2022财年前9个月（即从2021年6月至2022年2月底），新东方公布的净营收为25.812亿美元，约169亿元人民币，同比下降15.8%。2022财年前9个月归属于新东方股东的净亏损为 9.984亿美元，约亏损65亿元人民币 ，而上一财年同期的收入为 3.799 亿美元，约赚25亿元人民币。 "双减"政策发布后，K9（幼儿园至初中）学科教育受到严格监管，新东方已从今年起正式结束K9学科培训业务。今年2月，高中教培也被监管部门叫停。目前，新东方在线已经完全没有涉及K12学科的科目，涉及学科教育为大学阶段的英语四六级及考研相关内容。 一个时代的落幕，新东方半数门店关停，大量教培人员转行。财报数据显示，截止今年2月底， 新东方学校 及学习中心总数847间，较2021年5月底1669间相比，减少了822间。新东方高管则在电话会上指出，到今年年底，这一数字将会降到约600间。 业务缩减、利润下滑伴随的是股价下跌和市值缩水。目前，新东方在香港和美国有3家上市公司，港股新东方和新东方在线市值分别为1…