曾江遗体运出酒店：用箱车移送到尸检房，家属正赶往事发酒店遗体曾江谢贤酒店_手机网易网

曾江遗体运出酒店：用箱车移送到尸检房，家属正赶往事发酒店 2022-04-27 17:42:29 素素娱乐 0 人跟贴 曾江 突然离世的消息让很多艺人都表示无法相信，好好的一个艺人，怎么突然就传出离世的消息呢？ 从整个事情的发展动态来看，曾江是结束新加坡的旅行之后在香港的隔离 酒店 之中意外离世。 因为身边无工作人员，在25日进入隔离酒店之后独自居住在酒店之中。 工作人员在4月27日发现其已经倒在酒店的房内地上，随后酒店工作人员报警处理，警员与医护人员到达现场之后，确定死者是艺人曾江，而且已离世多时。 目前曾江离世的消息公开之后，圈内艺人纷纷发文悼念。 港媒第一时间致电给曾江的妻子焦姣，焦姣的亲友透露她正和家属赶往事发地，并且做下一步的事项处理，其他情况不知，暂不对外回应！ 从港媒最新的动态消息来看，曾江在酒店内离世之后，大批的媒体已经赶往的事发酒店的楼下。但出于防疫的各方面考虑，酒店工作人员在警方的安排之下，已经对曾江的 遗体 进行处理。 曾江遗体运出酒店：用箱车移送到尸检房，家属正赶往事发酒店！ 从媒体公开的照片来看，曾江的遗体是由箱式货车运出，并且连同他的遗物一起打包运送到尸检处…