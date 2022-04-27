旅游｜谁说四月春将尽？圆明园牡丹始开春正浓_TOM旅游

四月初的 圆明园 ，迎春花开、芳草才芽；四月中的圆明园，桃花满枝、杏花疏影；而四月底的圆明园，牡丹花开、百般红紫斗芳菲。即便你错过了前面所有的风景，只要看过这名动京城的的牡丹，那无尽的春光便已尽收眼底。 经过多年的精心培育养护，圆明园如今已形成含经堂、镂月开云、藻园三个牡丹观赏区，适合游客拍照打卡。 在圆明三园内种植牡丹面积最大、花开最盛的当属长春园的含经堂了，这里种植牡丹近百种、近万株。你听过“魏紫”、“姚黄”的爱情传说吗？你见过世间稀有的“豆绿”还有被称为童子面的“赵粉”吗？除了四大名品牡丹外，这里还有一半红的似火，一半白的如冰的“花二乔”；颜如乌墨、神秘高贵的“黑花魁”；似一串串粉红爱心的荷包牡丹也点缀其中，十分可爱。另外园区根据历史风貌搭建的蒙古包，仿佛重现了百年前清代皇家在这里宴请番邦的盛世景象，展示了圆明园独特深厚的文化内涵。 镂月开云是圆明园四十景之一，位于后湖东南角。初时名为“牡丹台”，曾有一段康熙、雍正、乾隆三朝天子共赏牡丹的佳话。虽然当时的建筑已经湮没在历史长河之中，但莫将昨日语今朝，今年花开胜去年。看那美得雍容华贵、立得坚贞不渝的牡丹，也在向游客诉说着这片遗址之上…