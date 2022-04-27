携程：五一假期乡村游酒店订单较清明假期增长560%_中证网

首页 > 产经 携程：五一假期乡村游酒店订单较清明假期增长560% 于蒙蒙 中国证券报·中证网 2022-04-27 13:28 中证网讯（记者 于蒙蒙）4月27日，中国证券报记者从携程获悉，该公司发布的《2022五一假期出游趋势预测报告》显示，今年五一旅游市场的复苏程度较清明假期有所回暖，酒店、机票、民宿、租车等品类均较清明有逾10个百分点的增长。值得注意的是，乡村旅游进一步受欢迎。今年，五一期间乡村游订单占比较清明期间提升10%；乡村游的酒店预订单量较清明增长560%，入住1-2天的订单占比88%。亲子家庭贡献了近三成乡村游酒店订单。 超一半出游用户选择省内游 “省内游”成为这个五一假期的主流出行方式。截至4月25日，在携程平台上预订五一出行的订单中有52%为省内游，广东、四川、浙江、重庆等地的省内游订单比例超过60%；其中广东、四川的省内游订单占比接近八成，省内酒店订单同比增长30%。 携程数据显示，在五一“省内游”前十位的热门省市中，约72%的用户出游日程为2天及以上，与日常的周末游有着显著差异，这意味着省内游用户的出行热情，依然带有鲜明的假日特征。 “极高的性价比成为吸引住客…