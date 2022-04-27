北京昌平公布新增2例确诊病例详情：涉加油站、酒店_腾讯新闻

“北京市昌平区疾病预防控制中心”微信公众号27日消息，4月26日，昌平区新增2例确诊病例，均为集中隔离医学观察人员，已转至定点医院。 确诊病例1，为顺义区确诊病例的密切接触者，现住址为昌平区北七家镇冠华苑4期，职业：室内装修设计。 4月22日10:00 在东城区和平里三区3号楼某住家装修设计，顺义某确诊病例同时在该住家改水电；12：00到海淀区碧水云天3号楼工作，14:00到北四环居然之家（工作单位），18:40到尤禧医学核酸检测点（北苑东路），20:00到朝阳区来广营7天酒店住宿。 4月23日10:00打12345主动报告行程，15：00自驾到冠华苑北门车内等候，后作为密接人员转运至集中隔离医学观察点管控。 确诊病例2，为顺义区确诊病例的密切接触者，现住址为昌平区东小口镇兰各庄，职业：暖气装修工。 4月22日，10:00在东城区和平里三区3号楼现场工作，顺义某确诊病例同时在该处工作。11:20到达东城区北沿河大街81号楼工作。14:30在朝阳区沙县小吃（立军路店）就餐，之后回家未外出。 4月23日，10:11在朝阳区观音堂中石化加油站加油。10:40左右在通州区加州小镇B区115号楼…