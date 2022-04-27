携程：“五一”超一半出游用户选择省内游 七成旅途超2天-科技-金融界

近日，携程发布《2022五一假期出游趋势预测报告》，与疫情前比较，今年五一旅游市场的复苏程度较清明假期有所回暖，酒店、机票、民宿、租车等品类均较清明有逾10个百分点的增长。报告还对露营、乡村游等热门玩法做了分析。 超一半出游用户选择省内游 珠三角、成渝“玩咖”多 在多地收紧疫情防控政策的情况下，“省内游”成为这个五一假期的主流出行方式。 截至4月25日，在携程平台上预订五一出行的订单中有52%为省内游，广东、四川、浙江、重庆等地的省内游订单比例超过60%；其中广东、四川的省内游订单占比接近8成，省内酒店订单同比增长30%。 携程数据显示，在五一“省内游”TOP10热门省市中，约72%的用户出游日程为2天及以上，与日常的周末游有着显著差异――这意味着省内游用户的出行热情，依然带有鲜明的假日特征。 据携程介绍，极高的性价比成为吸引住客在酒店度假的重要因素。今年五一假期，部分省份的酒店价格较去年有较大幅度的优惠，福建、湖南、陕西、重庆的三星至五星级酒店均价普遍是去年的6-7折。假期前夕，携程酒店还推出了“五一不止步”活动，用户连住2晚以上即可享6折起的价格。 从携程酒店搜索热度来看，珠三角、…