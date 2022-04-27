携程：三亚旅游恢复当日访问量增长23%

【品橙旅游】据三亚市疫情防控指挥部消息，4月25日零时起，三亚正式恢复正常的社会生产生活秩序。携程数据显示，4月25日，平台上“三亚”目的地产品即时访问量较前一日增长32%——旅行者踏上三亚的热情正被重新点燃。 为尽快协助三亚旅游业恢复，向游客倾情推荐数十款“三亚安心游”旅游产品，三亚市旅游推广局局长叶家麟将于4月27日晚8点走进携程BOSS直播间。 哪些城市旅行者准备五一去三亚度假？从携程平台的航班搜索指数看，成都、深圳、广州、重庆、南京成为搜索三亚航班最多的城市TOP 5，和整体“五一”小长假出行特点保持一致，成渝和珠三角城市群是关注三亚最为积极的“玩咖”所在地。其中，成都和深圳在搜索前往三亚的一线、新一线城市中排名前二，与2019年“五一”相比，航班搜索指数分别增长76%、146%。 三亚市旅游推广局局长叶家麟表示，旅游业是三亚的支柱产业，对于即将到来的五一，三亚旅游业已经做好准备。“三亚已经连续11天本土零新增，社会生产生活秩序已经完全恢复正常，在严格落实好常态化疫情防控措施的前提下，三亚将竭力为大家提供安全、舒适的旅游环境，是游客五一“安心游”不错的选择。” 4月27日，三亚…