北京2022年4月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，菲仕兰食品配料与江南大学"益生菌科学与技术"团队达成合作。本次联合项目主题为研究GOS和HMO分别作为单一原料和组合原料对微生物菌株的功能性影响。这项研究将进一步证实 GOS 和 HMO 在支持肠道健康方面的健康效应。

江南大学"益生菌科学与技术"团队是依托国家功能食品工程技术研究中心和食品科学与工程的国家重点实验室，是江南大学食品科学与工程一流学科的重点建设方向。团队开展益生菌生理功能、益生特性研究、及益生菌发酵与产业化三十余年，期间积极搭建国际合作平台，同全球各大益生菌与健康领先研究机构保持了长期紧密的国际合作与交流。

菲仕兰食品配料不断探索，与全球范围内的合作伙伴共同研究生命早期营养领域的原料创新。此次携手江南大学，也是菲仕兰本土化研究合作的全新尝试。菲仕兰食品配料一直以来专注于为新生儿研发健康、天然的营养方案。在婴儿配方奶粉中添加合适用量的多种低聚糖结构对构建宝宝肠道健康具有积极作用。为婴幼儿提供合适的营养对支持早期免疫力至关重要，在母乳中，低聚糖属于第三大成分。2′-FL是母乳中较为丰富的一种HMO，占HMO含量的20-30%。Aequival® 2′-FL在抗菌、调节微生物菌群、加强肠道屏障和免疫调节四个关键领域发挥着重要作用。作为菲仕兰核心婴幼儿营养原料之一，Vivinal® GOS拥有复杂的多样化结构，帮助含有HMO的配方提供低聚糖结构的多样性，并在调节微生物菌群、抗菌和加强肠道屏障三个关键领域发挥着重要作用。作为全球独家HMOs+GOS的生产商，菲仕兰食品配料拥有长达75年在生命早期营养领域的专业积淀，仅Vivinal® GOS就拥有超60多项临床研究。



菲仕兰不断探索研究生命早期营养领域的原料创新

荷兰皇家菲仕兰起源于奶农合作社，合作共赢根植于菲仕兰的基因。作为生命早期营养行业领先的食品配料生产商，菲仕兰食品配料从未停止探寻科学创新的研究。菲仕兰全球创新研发中心位于荷兰瓦赫宁根大学园区，包括可以快速进行测试和学习的试验工厂，内部配有专业的营养专家团队。

菲仕兰致力于与当地大学和更多全球领先科研院所合作，为进一步加快企业创新、推动行业发展提供坚实的科学燃料。在亚洲，菲仕兰拥有位于新加坡的创新实验室。2021年10月，在上海新天地，菲仕兰打造了全球首家创新体验中心，为消费者提供荷兰自家牧场的数字化互动体验和丰富的乳品知识。同时，为行业客户提供本地化最佳健康营养的产品方案。菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示："此次菲仕兰携手江南大学，体现了菲仕兰致力于携手领先科研机构，为客户和消费者带来更好的产品和服务，扎根中国、长期发展的决心。"



菲仕兰创新体验中心

菲仕兰与江南大学合作开展研究 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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