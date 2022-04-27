"微众区块链"品牌正式发布

深圳2022年4月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月27日下午，以"新机遇·新使命·新出发"为主题的微众区块链品牌全新发布会在深圳成功举行。会上，微众银行正式宣布推出"微众区块链"全新品牌，并提出了"构筑ESG可信基础设施，促进公平与可持续"的全新使命，致力于为ESG（环境、社会和公司治理）战略中的政府、公众、企业等多方参与构筑信任底座。



微众区块链品牌全新发布会

微众银行行长李南青，微众银行副行长兼首席信息官马智涛，微众银行分布式商业科技发展部副总经理、微众银行区块链负责人范瑞彬，华发投资控股集团有限公司副总裁秦军、西湖龙井茶叶有限公司董事长戚英杰等嘉宾出席了本次发布会并发表演讲。圆桌论坛环节，在微众银行科技创新产品部负责人、金链盟常务副秘书长姚辉亚的主持下，中国（深圳）综合开发研究院院长助理刘国宏、工业和信息化部电子第五研究所区块链创新团队负责人相里朋、中国银联区块链负责人周钰等嘉宾展开了热烈对话。

作为国内首家互联网银行，微众银行一直在积极探索科技创新，将区块链作为金融科技的核心技术之一，助力提升数字普惠金融的效率，并将技术能力延伸到政务、监管科技、农业、医疗等重点产业领域，提升多方协作效率，降低协作成本。

微众银行从2015年开始布局区块链，并于2016年牵头发起国内第一家金融行业的区块链联盟——金链盟，肩负起推动区块链乃至金融科技领域发展的时代使命。2017年，微众银行实现了区块链技术的自主安全可控，并将牵头研发的区块链底层平台FISCO BCOS完全开源，有力支持国家推进关键技术安全可控战略的实施。开源之后，微众银行积极推动区块链技术应用于产业数字化，助力实体经济发展。

至今，微众区块链与多方共建的开源联盟链生态圈已汇聚超过3000家机构与企业、7万多名个人成员，成功支持了金融、医疗、司法、农业、制造业等多个行业的数百个区块链应用落地，支撑产业数字化的标杆应用超过200个。



微众银行行长 李南青

微众银行行长李南青在致辞中表示："过去七年，微众区块链已相继完成了‘技术自主可控及开源’和‘产业数字化’两个阶段性的使命与目标。今天，金融科技的使命正在从单纯的提升效率转向促进公平与可持续发展，在新时代背景下，微众银行将充分发挥自身在战略定位、敏捷试错、创新意愿以及前沿科技探索方面的优势，通过微众区块链促进公平与可持续发展，为推动高质量发展、发展数字经济、加快实现高水平科技自立自强、助力碳达峰和碳中和等一系列国家战略目标而服务和努力。"



微众银行副行长兼首席信息官马智涛

在发布会上，微众银行副行长兼首席信息官马智涛宣布"微众区块链"新品牌和品牌标识正式发布。微众区块链的正式发布，意味着微众银行在通过区块链技术解决信任问题上走到了新阶段。

"微众区块链经过近七年的快速发展，已完成了在理念、技术、生态三个方面的积累，即将全新出发。当前，公平与可持续发展已成为国家战略，区块链技术作为传递信任的机器，在这新的机遇下，将致力于践行ESG理念，构筑ESG可信基础设施，为产业数字化提速，为可持续发展助力。" 马智涛如此描述微众区块链的新使命。

马智涛还介绍了"微众区块链"品牌标识的含义，品牌标识像一个握手的符号，一是因为区块链技术本身就是解决信任问题；二是微众银行希望未来能够携手更多的合作伙伴，共建联盟链开源生态圈，助力更多可信ESG实践。

对于具体如何构筑ESG可信基础设施，微众银行分布式商业科技发展部副总经理、微众银行区块链负责人范瑞彬在演讲中表示，实现微众区块链新使命的布局规划为"两个基础+两个推动"：以开源技术和开源生态的坚实基础，推动ESG应用以及人才培育。

范瑞彬表示，为了更好促进ESG发展，微众区块链将集中攻关隐私计算、可信治理、分布式数字身份等关键技术能力，研发ESG应用框架并对生态开源，以更快捷、更高效的方式促进ESG相关业务落地。通过开源生态，微众区块链也将连接更多力量共推ESG产业应用的发展，并着力培育区块链+ESG的复合型人才，预期覆盖超10万人次。

大会还邀请了微众区块链开源生态圈的合作伙伴代表，就微众区块链助力ESG应用落地的案例进行了分享。在圆桌论坛环节，嘉宾们针对"新使命下，区块链的机遇与挑战"话题展开探讨。

微众区块链品牌全新发布会回放链接：http://m.21jingji.com/live/show?id=1748

构筑ESG可信基础设施 促进公平与可持续发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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