[南京市开展试点破解网络身份认证难题] “可信身份认证” 让群众少跑路 过去，身份证复印件、结婚证复印件、营业执照复印件……携带这些纸质材料太多，成为困扰办事群众的“卡口”。现在，“码”上电子证照应用直接解决了这些难题。 为解决人民群众在日常工作生活中，需要随身携带证件产生的“证累”问题，切实实现纸质证照多走“网路”，办事人跑少走“马路”，南京市将对公积金租房提取和酒店入住线下办理两个场景展开网络身份认证试点工作。 证照电子化，核验简单化 以电子身份证应用于酒店住宿场景为例，在南京市内所有已纳入酒店行业管理的酒店、宾馆、旅馆、招待所，均可使用“网络身份认证APP”出示网络身份码或通过网络身份码认证个人身份后使用“苏服码”办理入住。用户只需将网络身份码认证出示给前台登记人员，经前台人员核对电子身份证信息与本人一致后，即可办理入住。 通过调取公安机关业务数据库，为通过平台实人认证的用户生成与其第二代身份证信息完全一致的电子身份证，用户即可随时获取并存在手机上，使用非常方便。 流程简单化，业务安全化 此外，南京无房的缴存职工在办理租房提取业务时，无需到银行办理，动动手指就可以操作了。用户只需…