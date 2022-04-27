[氪星晚报｜马斯克收购Twitter分手费为10亿美元；福特CEO誓言要超越特斯拉；携程：“五一”超一半出游用户选_深圳热线] 大公司： 马斯克收购Twitter分手费为10亿美元 马斯克以440亿美元收购Twitter，如果马斯克无法筹集足够的资金完成收购，按照合同要求，马斯克须赔偿Twitter 10亿美元作为合同终止费。反之，如果Twitter接受与马斯克竞争的收购要约，或者股东拒绝交易，Twitter将支付10亿美元给马斯克作为分手费。（新浪科技） 福特CEO誓言要超越特斯拉 福特汽车CEO吉姆-法利周二表示，该公司希望超过特斯拉，成为全球电动汽车行业的领军企业。法利此前曾表示，福特计划到2025年成为美国销量仅次于特斯拉的第二大电动汽车制造商。（新浪财经） 丰田汽车3月全球汽车产量创新高 丰田汽车3月日本汽车产量同比下降15.8%至261759辆；全球汽车产量同比增长2.8%，达到创纪录新高的866775辆。（财联社） 豆瓣：“用户注册需提供身份证号码”报道不实，平台不存储人脸信息 有报道称，豆瓣新政策规定用户注册需实名制，需提供身份证号码、人脸信息，中国台湾、港澳台居民若注…