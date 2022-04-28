上海男子被封商场1个月，饭后消遣项目丰富，羡煞网友：比封家里好隔离酒店健身房厕所

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 现在，若问世间谁最苦？定然有不少上海市民跳出来说，隔离的生活最艰难。原本说浦西封四天，浦东封四天，没想到从3月28号到4月28号，解封令还迟迟没有下达，望着每天上万的新增无症状感染者，试问隔离在家的上海市民们，心里有多苦？ 这种苦只有身在其中才能深深体会，不过也有人在隔离期间生活过得很滋润，当然这只是个别人，我把他们的故事写下来，希望与处于艰苦中的人们共勉。 近日，有网友拍摄了一段视频，分享了他的隔离生活，令不少人羡慕不已。视频拍摄的地点是在上海某商场，夜晚时分，商场里灯火通明，偌大的商场空旷到能够听到人的回声。 商场里，稀稀疏疏只看到几个人，一位男子对着视频诉说：“被隔离商场一个月了，不见天日的。”确实，那是一个被遮盖住顶部的商场，连看一眼蓝天都是一种奢侈。 商场里依然有人来往，有人拿着手机自由地踱着步，这些人都是商场里的员工，大家出来活动活动。这位男子说：“对比在家里还是要好很多。”因为这里有广阔的活动空间。 男子隔着手机问大家，在家里是不是觉得很无聊？他边走边拍摄商场里员工们的生活状况。镜头所到之处，只见几位年轻人手握手机躺在皮沙…