拉萨环城路串起经济发展圈

拉萨柳梧万达广场。图/记者 刘凡 自拉萨环城路建成通车以来，连通周边县区，形成了以拉萨市区为中心的半小时城市圈，有效带动了沿线经济更好更快发展。近日，记者沿着柳东大桥从拉萨河畔往南环路自西向东行进探访，如今，柳梧大桥、迎亲桥、吉曲大桥、纳金大桥等桥梁连接起拉萨河两岸经济社会发展新变迁。 拉萨环城路由东环线、北环线、西环线、南环线有效连接成为一个整体，形成环线经济圈，将拉萨市城关区、教育城、堆龙德庆区、柳梧新区、达孜区等区域连成一片，实现新老城区、城乡之间统筹发展，达到优化城市功能和环境的重要目的。同时，进一步拓展了城市发展空间，有效缓解城市交通拥堵问题，提高城市交通效率，方便广大市民群众的生产生活。 环线经济圈囊括中国西藏文化旅游创意园区、柳梧万达广场、顿珠金融产业园、蔡公堂乡、慈觉林、物流园区、红星美凯龙等等。 自中国西藏文化旅游创意园区建设以来，该园区所有项目均优先吸纳当地群众参与，最大限度地维护当地群众的切身利益。中国西藏文化旅游创意园区不仅让一千余名村民都可以真正吃上“旅游饭”，其就业容量高达3万至5万人，这一项惠及民生的文化旅游工程将具有广泛而深远的意义。 据了解，《文成公主…