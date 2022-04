4月27日,从 携程 获悉,该公司发布的《2022五一假期出游趋势预测报告》显示,今年五一旅游市场的复苏程度较清明假期有所回暖, 酒店 、机票、 民宿 、租车等品类均较清明有逾10个百分点的增长。值得注意的是,乡村旅游进一步受欢迎。 今年,五一期间 乡村游 订单占比较清明期间提升10%;乡村游的酒店预订单量较清明增长560%,入住1-2天的订单占比88%。亲子家庭贡献了近三成乡村游酒店订单。(财联社) 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos