文昌深化“旅游+”融合发展 以全域旅游推动旅游业提质增效_海南站_中华网

近年来，文昌市按照全域旅游发展规划总体布局，加快完善旅游基础设施和公共服务设施，高标准推进“旅游+”融合发展，不断丰富旅游“IP”，持续推进旅游业提质增效。 沿着全长约3.17公里的 海南 省“美丽农村路”示范路——“宋庆龄线”驱车前往宋氏文化园，只见路面畅通整洁，道路标志、标线、交通安全设施等一应俱全，道路两旁满眼郁郁葱葱，红花绿叶两相映，已然成为一道靓丽的风景线。 文昌华侨城宋氏祖居景区游客管理部负责人杨军平：“随着‘宋庆龄线’旅游公路的通车，助力宋氏祖居景区走上发展的‘快速路’。2022年年初，宋氏祖居景区成功获评4A级旅游景区，旅游服务配套逐步完善，文化体验场景不断丰富，大大提升了游客游园的满意度。” 近年来，文昌市加快推进旅游公路、景区停车场、游客服务中心等旅游基础设施建设，不断完善旅游服务功能。同时，立足本地红色资源，将红色文化与旅游深度融合，高标准打造了一批集爱国主义教育、体验研学等于一体的“红色文化+旅游”基地，向游客充分展示文昌的光辉红色文化历史。 文昌华侨城宋氏祖居景区游客管理部负责人杨军平：“宋氏祖居景区先后获评‘中国国际华侨文化交流基地’、‘海南省关心下一代党史…