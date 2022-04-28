板块异动 深圳等多地发放消费券 商业零售板块再度拉升零售消费券餐饮旅游_手机网易网

智通财经APP获悉，4月28日，受深圳等多地发放 消费券 消息影响，A股商业 零售 板块再度拉升，截至发稿，人人乐（002336.SZ）、徐家汇（002561.SZ）、天虹股份（002419.SZ）涨停，宁波中百（600857.SH）、上海九百（600838.SH）、银座股份（600858.SH）、汇嘉时代（603101.SH）、合肥百货（000417.SZ）、茂业商业（600828.SH）等股拉升上涨。 深圳市宣布，将从近日起通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，更好满足市民购物、美食、 旅游 等留深过节消费需求。包括4亿元购物消费券、6000万元 餐饮 消费券、1000万元旅游体育消费券、3000万元数字人民币红包，其中4亿元购物消费券的品类覆盖消费电子、服装服饰、黄金珠宝等。 中信证券研报指：国务院印发促消费意见，拉动消费恢复的政策意图明显。4月以来京、津、深等多地发放消费券，适用范围涵盖家电、购车、餐饮、零售、旅游体育等可选消费品类。消费券实际撬动消费效果预计与适用品类相关，但在当前局部疫情对消费影响较大背景下，预计自上而下稳增长和各地方性促销费政策有望持续推出…