第二届中国西藏网络影像节圆满落幕

嘉宾参观获奖作品。记者 芮怡星 摄 4月20日，由西藏自治区党委网信办、自治区文化厅主办，新华网承办，中国石油西藏销售公司、国网西藏电力有限公司协办的以“美丽幸福西藏·见证伟大跨越”为主题的第二届中国西藏网络影像节颁奖颁奖盛典成功举办。 据统计，活动自2021年8月30日启动以来，至 2021年12 月 20 日，累计征集图片作品 3.7 万余幅，视频作品 400 余条，共计 3.8 万余件作品，其中海外投稿作品 100 余件。参与者们用影像记录暖人故事，用镜头发现美丽幸福西藏，经过评审组专业人士和专家学者的严谨评选，共有46件作品脱颖而出，分别斩获不同奖项。 视频类金奖《活界碑》的作者次仁曲桑，是西藏阿里噶尔县扎西岗乡的一名干部。“扎西岗乡是阿里地区一个典型的边境乡，这个作品的拍摄灵感正是来源于在一线守边护边党员群众的真实写照。未来我会继续通过影像的力量讲述更多西藏基层的人与事，争取拍出更多接地气、聚人气、暖人心的好作品。”次仁曲桑说。 而此次获得最佳人气奖及优秀奖的尼玛多吉告诉记者：“很开心能来参加本次的颁奖仪式，《雪中的土林》《古格宣舞》是我此次带来的作品，颁奖典礼上很多摄影师的…