旅游｜山东省文化和旅游厅发布“五一”出游提示_TOM旅游

“五一”假期即将到来， 山东省文化和旅游厅 发布“五一”出游提示，提醒广大游客，疫情防控不放松，安全文明记心中。值得注意的是，从4月30日起，进入山东旅游景区和公共文化场馆，需持有“7天内核酸检测阴性证明”，广大市民和游客需提前了解目的地疫情防控要求，合理规划线路。 一、关注防疫政策。出游前密切关注卫生健康、公安、交通、气象等部门发布的出行提示，了解并遵守目的地最新疫情防控政策，不前往中高风险地区旅游。 二、坚持预约出游。提前了解和查询旅游景区门票预约、客流限制等措施，坚持“无预约 不出游”。 三、配合防疫检查。进入文化旅游场所时，需扫描“场所码”，配合完成“健康码、行程码、7天内核酸检测阴性证明”等健康信息核验。具体要求以属地防疫政策为准。 四、做好个人防护。出游前要做好充分准备，随身携带疫情防护用品，排队等候时保持“一米线”安全距离，出行归来后做好个人健康监测。 五、不扎堆不聚集。不参加大规模聚集性活动，尽量选择自然风光类、生态类等空间开放、通风条件好的场所，错时错峰出游。 六、安全文明出行。提高安全意识，自觉遵守公共秩序和社会公德，遵守文明旅游行为规范。