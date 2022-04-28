微旅游异军突起 高舜礼：应该更富成长性(图) 旅游

中国网4月28日讯 以“微”打头的东西，近些年与日走红，这反映了一种知性化、适意化、大众化的社会心态。在新冠疫情常态化之下，“微旅游”的趋热就是一个实例。 什么是“微旅游”，旅游业界未有公认的专业定义。大致类似的看法是指短小的、说走就走的旅行，也就是无需精心计划和刻意安排的“短小的旅行体验”。具体一点说，可以是逃离电子产品，去郊野或公园读读书、骑骑车，可以去陌生的地方走一走、看一看，可以找个就近的小城或民宿逗留两天。因此，所谓的形形色色的微旅游，用专业的眼光看就包括了“微”的观光、休闲、度假、户外等，主要是指花费时间较短的旅游活动，如周末游、随兴游、亲子游。 在新冠疫情流行的这两三年，微旅游之所以被看好，大有异军突起的样态，主要原因就是由于疫情的影响，一是游客想出游但难以远行，多数时段“跨省游”都很难，就更遑论“出国游”了，居民只好就近游、就地游；二是在中长距离的旅游因疫情而几乎停滞以后，就地游、周边游便得以凸显，成为旅游产业仅存的一堆“香火”。至于这些微旅游是否真的就比疫前火热，却未见到各地实打实的统计数据。有的业内人士发声说，微旅游是疫情下一大亮点、甚至是一大趋势，似乎是相伴疫情而…