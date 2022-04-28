俄罗斯外交部发表声明宣布退出世界旅游组织 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

俄罗斯外交部4月27日发表声明宣布，俄罗斯退出联合国世界旅游组织。 声明表示，目前，在世界旅游组织秘书长倡议下，并在西方国家主要是欧盟的无条件支持下，正在开展一项阻止俄罗斯参与该组织工作的运动。今年3月8日，世界旅游组织执行委员会严重违反程序在马德里召开紧急会议，会议决定召开该组织大会特别会议。俄方不承认执行委员会本次会议结果，也不承认4月27日至28日在马德里召开特别会议以中止俄罗斯在本组织成员国资格的合法性。 声明称，世界旅游组织实际上被欧盟国家垄断，为自己谋取利益。其借助于大规模反俄宣传，正在推动一项政治决定，对该组织成员国进行讹诈和施压。俄方认为这是非法的、出于政治动机的步骤，目的是公然惩罚奉行独立内外政策的该组织成员国。 声明指出，俄方认为继续在世界旅游组织的工作已“不合时宜”，该组织领导层纵容其活动的政治化，并公开支持对俄罗斯的歧视。鉴此，俄罗斯决定退出世界旅游组织。 联合国世界旅游组织27日证实，当天在马德里举行的特别大会上，俄罗斯提出了退出该组织的意向。 俄总统新闻秘书佩斯科夫27日表示，退出世界旅游组织不会影响俄旅游业，特别是国内旅游业的发展。 联合国世界旅游组织是全…