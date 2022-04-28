文化产业赋能乡村振兴，藏着哪些产业机会？ 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

【 点睛 】文化产业破解乡村振兴的三个议题：一是乡村振兴为谁而兴；二是乡村理想何以为业；三是乡村未来何以为家。 陆游的乡居诗中，“山重水复疑无路，柳岸花明又一村。”集合了自然文化与人居智慧。山重水复、柳岸花明彰显地域特色，乡村聚落环境，同时也揭示了在乡村世界中最重要的一对关系，即人与土地生生不息的依赖，续写的是乡村拾脉而上，归序以理的复兴之路。 从陆翁在乡居诗中描述农村生活的“具像化”场景，可以窥见古代江南一带传统稻作经济发展出来的稳定农耕社会风貌，这是一片富蔗之地，诗酒野游，下棋访友的世外桃源生活画卷。 从水乡到沙漠，是历史文化、地理差异的不同，也是人与地关系的变化。《山海情》电视剧中展示的西部乡村，史诗性的影像重新让我们看到了中国乡村之难。 在绝对贫困的视角上，有多少沧海桑田变成生机绿洲，就有多少梦想绽放在希望的原野。1000年前与现在，“开天辟地”的状况并没什么不同。 乡村振兴一直在寻路一种可靠的、体面的、被认可的“原乡实践”。在这条传统农业漫长进化且现代性张力十足的乡村建设道路上，旅游承担的角色为乡村营造提供了新方法论。 以人的流动性带动要素的双向流动，带来规模效应激活乡村活力…