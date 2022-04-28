[旅游｜“近”享好时光，2022山东人游山东“五一”产品发布_TOM旅游] 风光无限好，赏景正当时。“五一”小长假到来之际，在做好疫情防控的前提下，为了让广大市民和游客就近享受假期，山东省文化和旅游厅以“‘近’享山东好时光”为主题，汇总16市文化和旅游局436个旅游产品，梳理出一份山东本地游、近郊游清单。这份清单分为“乐享微度假”“畅享自驾”“纵享健身”“静享乡村”“安享康养”“悦享生态”“慢享城市”7个类别，为广大市民游客提供就近休闲新选择。 沂蒙·野舍 近”享山东好时光，先从“乐享微度假”开始。目前，精致露营风靡全网，在山东可就近安“营”扎“帐”：青岛的“趣青野”自然营地和九顶庄园、淄博的红叶柿岩、枣庄的金蜗牛露营基地、威海的探路者帐篷营地、临沂的朱家林，还有威海小五队·抱海驿站这样的房车营地，都可以在帐篷下、草地上，野餐小酌、谈天说地。还可以到威海的禅驿·云本院子、鸡鸣岛海岛 1 号美宿、临沂的沂蒙·野舍打卡网红民宿，在山间观云卷云舒、在海边看潮起潮落。 相关推荐： 旅游 | 山东开展文化和旅游消费助企惠民行动 千里山海自驾旅游公路 “畅享自驾”类别推荐风景廊道和最美公路：济南有…