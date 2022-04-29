突发！长沙一楼房倒塌，楼内有饭店、旅馆、影院……“陆续有人被救出” 每经网

每经编辑 程鹏 易启江 据央视新闻报道，今天（4月29日），湖南长沙望城区雷锋大道发生一起建筑垮塌事故。长沙市消防救援支队指挥中心接报警后立即调派10个消防救援站23辆消防车、134名消防救援人员、4条搜救犬前往现场处置，初步判断有人员被困。 湖南消防：长沙房屋垮塌现场陆续有人被救出 4月29日，长沙市望城区雷锋大道发生一起建筑垮塌事故，救援工作仍在紧张进行中。目前，现场陆续有人被救出。 @湖南消防 微博截图 此前，“长沙发布”微信公众号消息：4月29日12时24分，望城区金山桥街道金坪社区盘树湾一栋自建房（建筑面积约700平方米）倒塌。省市区相关负责同志第一时间赶赴现场调度，消防、应急、卫健、公安等部门已到现场进行救援。目前，救援正在进行中。 “长沙发布”微信公众号报道截图 长沙一楼房倒塌 楼内有饭店、旅馆…救援进行中 12时50分许，首批消防救援力量到达现场。经初步了解，垮塌建筑位于长沙医学院北门附近，为6层半砖混结构，建筑面积约800平方米， 1楼为门面、2楼为饭店、3楼为私人影院、4—6楼为家庭旅馆，6楼以上阁楼为自住房， 目前救援正在进行中。 图源：央视新闻 据正观新闻，一个…