同程旅行联合中新经纬，发布“Z世代”青年旅行消费报告界面新闻 · 旅行

今年是共青团建团100周年，社会各界近期掀起了一股“青年热”，有关青年群体的各种研究也多了起来。在“五四”青年节来临之际，同程旅行与中新经纬联合发布了《“Z世代”青年在线旅行消费洞察报告2022》（下称《报告》），基于同程旅行出行大数据及同程研究院相关研究，对“Z世代”青年群体（年龄介于14至27岁，截止2022年4月）的旅行消费行为进行了分析。 《报告》认为，“Z世代”青年在旅行消费多元化方面正在发挥着越来越大的影响力，在一些细分领域正成为潮流的引领者，对旅行行业供需结构的变革发挥着越来越大的影响力。“Z世代”青年更加多元的消费需求正成为旅游供给“弹性化”、“碎片化”、“非标化”的重要推动力量。住宿消费领域的民宿、电竞酒店，休闲度假领域的深度游、“网红打卡地”等等，这些新消费潮流的兴起都离不开“Z世代”的贡献。 作为一个可以“平视”世界的新时代青年，“Z世代”青年有着更强的文化自信，他们已经成为红色旅游产品的绝对消费主力，同时，他们“互联网原住民”的时代身份也在重塑红色旅游的产品创新趋势和产业格局。 “Z世代”青年旅行者群体画像——快速崛起的“小镇青年” 《报告》中来自同程研究院的最…