中国航空 新闻网讯: 据路透社4月28日报道, 美西南航空公司 当日预测本季度和全年的利润将变得“稳健”,但随着 旅行 需求的反弹,美西南航空公司的人员配备也面临着不小的挑战。 3月份旅行预订的大幅回升,使得美西南航空公司当月收入自新冠疫情爆发以来首次超过2019年水平,并实现盈利。4月份的春夏季旅游的休闲预订也保持强劲势头。西南 航空 公司现在预计,与2019年同期相比,截至6月的季度收入将增长8%-12%。 但同时,美西南航空公司正在努力应对人员配备方面的挑战,从第四季度到今年6月,其运力水平预计将比新冠疫情前下降7%。但西南航空表示,它已为应对今年的客流量激增做好了准备。公司计划在今年增加10000多名新员工,其中包括1200名飞行员,计到2023年底将恢复其绝大多数航线。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and