去京郊民宿，达人们提供了这7种新玩法界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 汤威 五一小长假将至，京郊周边的民宿又火了起来。我们与隐居乡里、花筑、小猪民宿和途家等业内人士聊了聊，看看在京郊乡村民宿中有哪些舒适又有趣的新玩法，走进自然，欢乐度假。 01 “在民宿里野炊，这是年轻女孩们的热爱。” ——隐居乡里营销经理 赖姗姗 把亲近大自然做到极致，成为时下年轻人的一大目标。露营风的兴起，带来了相关产品销量的增长，也带来了精致野炊的打卡。于是，在民宿里野炊，不睡床睡草地，成为了一个潮流。 在民宿里找一片绿地，铺上一张桌布，搭配着精致的下午茶和酒水、香薰蜡烛、抱枕和花，打造出一组无论怎么拍都格外美的野炊照，这是在北京房山青龙湖环绕的“左岸花园”里常发生的事情。午后的槐树枝叶将阳光筛得细碎，欧式花园便被打造成了充满文艺气息的野炊胜地。对爱拍照的年轻人来说，玻璃房里的床已经吸引不了她们了，睡在草地里更能出片。 02 “牛羊和马兔，孩子们喜欢去的民宿原来叫做——动物园。” ——途家民宿公关 李乐 对亲子家庭来说，孩子们玩得好，玩得有趣很重要。除了之前介绍的一些科普知识和动手实践的操作，一些只能在城市动物园里远观的动物们，如果能近距离接触也很有意义…