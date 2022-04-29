旅游 来度假吧！广东佛山推出“五月文旅消费惠民月”系列活动_TOM旅游

为激发文化和旅游消费潜力，满足人民日益增长的美好生活需要，佛山市文化广电旅游体育局将在做好疫情防控工作的前提下，以“五月文旅消费惠民月”为主题，联动全市各区镇（街），线上线下齐发力，推出6大版块10大礼包，组织策划出161项 文旅体惠民活动 ，整合发布34条经典旅游线路，安排超1000万元文旅体惠民消费券，为广大市民和留在佛山欢度“五一”假期的外来务工人员提供一场丰盛的节日盛宴。 为强化政策支持，佛山市开展“春暖花开 佛山有礼”的文旅惠民消费券派发活动，已分4个批次发放文旅消费券280万元，消费券在指定的民宿、酒店、景区、旅行社、电影院、书店行业投放，金额分为10元、30元、50元、100元四个面额，通用于所有本次参与活动的商家。具体优惠方案为：消费满30元立减10元、消费满90元立减30元、消费满150元立减50元、消费满320元立减100元。 接下来，佛山市、区将继续联动派发超过1000万元的 文旅消费券 (其中南海区1000万元、禅城区300万元），以情意满满的“政策礼包”为消费市场加温鼓劲，吸引消费者前来消费体验，实现“促消费、惠民生”目的。 “五一”假期，佛山将推出文化惠民、…