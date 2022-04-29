旅游 2022年第二季健康游 欢乐购——“我和海南的约‘惠’”联合推广活动启动_TOM旅游

终于等到你！海南派送旅游福利大礼包与你“约”“惠”春天！ 暮春四月，春暖花开。所有的美好都在门外相遇，心怀“诗与远方”的你是否早已蠢蠢欲动？经过精心筹备，海南4月29日正式发布春游计划：2022年第二季健康游 欢乐购——“我和海南的约‘惠’”联合推广活动，与广大市民游客“约”“惠” 海南 ！ 活动将联合各市县旅文局、金融机构、免税店、涉旅行业协会、新媒体平台、OTA、航司、港口等涉旅企业通过推出特色旅游线路产品，举办种类繁多的福利活动，向游客介绍海南本土小众、有趣、新鲜的玩法，持续为游客“种草”，掀起海南春季旅游狂欢热潮。 据悉，本次“健康游 欢乐购——我和海南的约‘惠’”联合推广活动为期两个月，将围绕海洋旅游、购物旅游、康养旅游、婚庆旅游、会奖旅游、美食旅游等业态进一步深耕，通过一系列旅游产品促销、专项营销、主题活动、热点事件组合拳，精选“健康游”“欢乐购”产品，吸引省内外游客来琼旅游，拉动春季旅游消费，为海南旅游文化产业创收增效。 “2022年是党的二十大召开之年，是‘十四五’深化之年，也是海南全面深化改革开放、加快自由贸易港建设的关键之年。”海南省旅文厅相关负责人说，继2021年…